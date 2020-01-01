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Sosyal Farkındalık Etkinliği

15 Ekim - 15 Kasım

Kedim & Ben ve Royal Canin

Sevimli dostunuzun ihtiyaç duyduğu beslenme ve bakım koşullarına ne kadar hakimsiniz? Aklınızdaki tüm soruları cevaplamak amacıyla 4 Kasım Çarşamba günü 20.00-21.00 saatleri arasında Royal Canin bünyesinde yer alan veteriner hekim ve beslenme uzmanlarımızla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize sizleri bekliyoruz. Kayıt olmak için linke tıklamanız yeterli. Etkinlik öncesinde bağlantı linkleri e-posta adresinize gönderilecektir.

Kedim Klinikte Online Etkinliğine Katılın

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Royal Canin Beslenme Danışmanları, kedi beslenmesine yönelik sorularınız için her daim sizinle!

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

iletisim@royalcanin.com

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İLK GÜNDEN SAĞLIK İÇİN

KEDİLERİN BİLİNMEYEN DÜNYASINI KEŞFEDİN

Kedimklinikte.com sitesine hoşgeldiniz

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KEDİLER 9 CANLI DEĞİLDİR

KEDİLER 9 CANLI DEĞİLDİR

…ve kediler, hastalıklarını saklamada başarılıdır.
Kedilerin 9 canlı olduğu düşüncesi bir efsaneden ibaret. Buna karşın, araştırmalar, kedilerin köpeklere oranla çok daha az sıklıkla düzenli sağlık kontrolünden geçirilmekte olduğunu gösteriyor. Koruyucu hekimlik uygulamaları ve erken teşhis ise, hayat kurtarıyor!

Sağlık sorunu olsun veya olmasın her kedinin düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi, altta yatan veya ileride doğabilecek sağlık sorunlarının önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi için oldukça önemlidir. Kedilerin hastalıklarını başarı ile saklama özellikleri, veteriner kliniğine yapılacak düzenli ziyaretleri çok daha önemli kılar.

İLK GÜNDEN SAĞLIK

İLK GÜNDEN SAĞLIK

…ve yaşama ilk günden yapılan sağlıklı başlangıç, kedilerin sağlık ve sıhhati için hayati önem taşır.
Sorumlu bir kedi sahibinin, hayata başlangıç döneminde yavru kedisini veteriner hekimine götürmesi hayati önem taşır. Veteriner Hekim, gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirdikten sonra yavru kedinin mevcut sağlığı ve beslenme ihtiyaçları ile ilgili gerekli tüm bilgileri aktaracak, aşı takvimini belirleyecek ve büyüme dönemi boyunca size destek olacak önerilerde bulunacaktır.

Unutmayın!
 Yavruluk döneminde atılan sağlam temeller, yaşam boyu sağlığı doğrudan etkiler!

YAVRU KEDİLERİN BENZERSİZ İHTİYAÇLARI VARDIR

YAVRU KEDİLERİN BENZERSİZ İHTİYAÇLARI VARDIR

...ve yetişkin olma yolculuğu, yavru kediler için eşsiz ihtiyaçları beraberinde getirir.
Bu ihtiyaçların başında bu döneme uygun bir beslenme programı yer alır. 
 
Yetişkin olana kadar geçen büyüme ve gelişme döneminin farklı evrelerinde farklı ihtiyaçlar söz konusudur. Yavru kedilerin süt emme döneminde ihtiyaçları olan besin 
ögeleri ve enerji, anne sütünden karşılanır. 

Bu dönemin ardından gelen kuru mamaya geçiş dönemini kolaylaştırmak için uygun tane yapısına sahip bir ürün tercih edilmelidir. Tam gelişmemiş sindirim sistemleri ve desteklenmesi gereken bağışıklık sistemleri göz önünde 
bulundurularak, yüksek sindirilebilirlikli ve spesifik besin ögelerini içeren özel bir beslenmeye sahip olmaları çok önemlidir.

Yavru kedilerin benzersiz ihtiyaçlarını daha yakından keşfedin.

SORUMLU KEDİ SAHİPLİĞİ NEDİR?

Royal Canin olarak ‘’sorumlu hayvan sahipliği’’ni şu şekilde tanımlıyoruz: Bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak iyi bir yaşam geçirmelerinin sağlanması.
 
Sorumlu bir kedi sahibi, onların sağlıklı, mutlu, sosyal ve olumlu davranışlar gösteren hayvanlar olabilmesinin sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturur. Aynı zamanda, kedilerin toplumda yaşayan bireylere ve diğer hayvanlara yönelik olumlu davranışlar göstermesini gözetir.

Sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamaları, tüm hayvan sahipleri tarafından özümsenmeli ve hayata geçirilmelidir.

Sahip olduğumuz hayvanlarımıza iyi bir bakım sunamamamız, onların sağlık ve esenlikleri üzerinde doğrudan bir etki oluşturarak zarar görmelerine neden olur.
 
Hayvan sahipliği, ciddiye alınması gereken önemli bir taahhüttür. Doğru bilgi ve tutarlı bir adanmışlık doğrultusunda bir evcil hayvan sahibi, keyifle zaman geçirebileceği mutlu, sağlıklı, iyi huylu ve sevgi dolu bir aile bireyi kazanmış olacaktır.

Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberimize Göz Gezdirin
Bilgilerinizi Test Edin!

Kedinizi Veteriner Hekimine Götürürken İşinize Yarayacak 10 İpucu

Kedilerin yarısından fazlasının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmediğini biliyor muydunuz?

Kedi sahiplerinin %66’sı, daha kolay olması halinde veteriner hekim ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirtiyor. Sizler için bu yolculukta işinize yarayacak 10 ipucunu broşürümüzde bir araya getirdik:

BROŞÜRÜ İNDİRİN

Royal Canin Uzmanlığından Faydalanın!

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  • https://www.youtube.com/watch?v=2uw7rAL7p58
  • https://www.youtube.com/watch?v=mR3EV4iE0sQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=yY3fcvI8RMo
  • https://www.youtube.com/watch?v=e4LM37xY0u0
  • https://www.youtube.com/watch?v=NolelFSz6Rg
  • https://www.youtube.com/watch?v=BCpYSxasX70
  • https://www.youtube.com/watch?v=mFKl_o7E0vI
  • https://www.youtube.com/watch?v=VRwgiMXkBzQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=W7bTQFKCT1k
  • https://www.youtube.com/watch?v=nFrY5LYJEqs
  • https://www.youtube.com/watch?v=q-MNsljOp_k
  • https://www.youtube.com/watch?v=4wGM6iLFQFU

#KEDİMKLİNİKTE
FARKINDALIK KAMPANYAMIZA KATILIN

#KedimKlinikte etiketiyle kedinizin veteriner kliniğinde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da @royalcanintr hesabımızdan bizimle paylaşın; her paylaşımınız için bakıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlarımız için 1 KG mama bağışında bulunalım.

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Sorumlu Kedi Sahipliği

  • Kedimin yaşadığı ortamda risk oluşturabilecek alanları düzenledim ve ortamını güvenli hale getirdim.
  • Kedimin yaş, genetik özellik, yaşam ve çevresel koşullarına bağlı olarak özel ihtiyaçları olduğunun farkındayım ve bu ihtiyaçlarını karşılaşayacak bir beslenme programı uyguluyorum.
  • Tam ve dengeli bir beslenme sağlamak amacıyla paket arkasındaki beslenme tablosuna uyuyorum. Mamayı doğru gramajda verebilmek için tartı ve ölçü kabını birlikte kullanıyorum.
  • Kedimin davranışlarını gözlemliyorum, normal olmayan bir durum fark ettiğimde veteriner hekimime danışıyorum.
  • Kedimin mamasının yanında daima taze su bulunduruyorum.
  • Kedimin tüylerini düzenli olarak tarıyorum.
  • Yaşam alanını, mama ve su kaplarını düzenli olarak temizliyorum, kumunu temiz tutuyorum.
  • Yeni bir ortama alışırken kedimin karşılaşabileceği yoğun kokuların onda ek stres yaratabileceğinin farkındayım.
  • Kedimin uyku, beslenme ve tuvalet alanlarını birbirinden uzakta konumlandırdım.
  • Kedimin doğası gereği günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdiğinin farkındayım ve onu uyurken rahatsız etmiyorum.
  • Kedimin kendini güvende hissedebileceği korunaklı bir alan oluşturdum.
  • Kedilerin doğaları gereği uyku saatleri sırasında düzenli olarak yer değiştirdiklerini biliyorum, bu doğrultuda ona birden fazla dinlenme alanı oluşturdum.
  • Ödül mamalarının aşırı tüketiminin fazla kiloya sebep olabileceğini biliyorum.
  • Kedimin yaşadığı ortamda bulunabilecek zehirli maddeleri (zehirli bitkiler, kablolar, ilaçlar, çikolata gibi bazı zaralı yiyecekler vb.) ortadan kaldırdım
  • Kedimin aşı takvimi konusunda bilgi sahibiyim ve bu uygulamaların takibini veteriner hekimimle birlikte yapıyorum.
  • Kısırlaştırma operasyonu konusunda veteriner hekimimden bilgi aldım.
  • Ağız hijyeni ve diş bakımının öneminin farkındayım, kediler için özel diş fırçası ve macunu ile kedimin dişlerini düzenli olarak fırçalıyorum.
  • Yavru kedimi en az 6 ayda bir/Yetişkin kedimi en az yılda bir kez sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürüyorum.
  • Kedimi egzersiz yapmaya teşvik edici uygulamalar geliştiriyorum.
  • Ödül maması olarak kendi mamasını kullanıyorum veya kedilere özel üretilen ödül mamalarını tercih ediyorum.
  • Kedimin kilosunu ve vücut kondisyon skorunu veteriner hekimimle birlikte takip ediyorum.

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Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“Royal Canin”) tarafından tarafıma tebliğ edilen aydınlatma metni uyarınca;
KVKK Aydınlatma Metni’ni görüntülemek için tıklayın

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Erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamaları, hayat kurtarır! Belirtilerin oluşmasını beklemeyin

Bugün veteriner hekiminizden randevunuzu alın.

100. Yıl Veteriner Tanı & Tedavi Merkezi
İşçi Blokları M. Hasan Celal Güzel C. N:23A Balgat
Ankara / Çankaya
266 Veteriner Kliniği
Bahçelievler Mh. Pazar Sk. Bahçecioğlu Apt. N:9/A
Balıkesir / Altıeylül
32 Veteriner Kliniği
Turan Mh. 112 Cd. Başarı Apt. N:67/C
Ağrı / Merkez
5. Levent Veteriner Kliniği
Güzeltepe M. 15TemmuzŞ. C. A1 Bl. N:10G
İstanbul / Eyüpsultan
A.T.A. Veteriner Kliniği
Mustafa Mazharbey 57 1
İstanbul / Kadıköy
Acarvet Veteriner Kliniği
Bahçeşehir 1.Kısım Mh. Vali Recep Yazıcıoğlu Cd.
İstanbul / Başakşehir
Acıbadem Benek Veteriner Kliniği
Acıbadem, Şevket Paşa Sk. No:2
İstanbul / Kadıköy
Acil Veteriner Kliniği
Yenibağlar M. Eti C. 6 B
Eskişehir / Tepebaşı
Ada Vet Veteriner Kliniği
Levent Sulun 14
İstanbul / Beşiktaş
Ada Veteriner Kliniği
Rauf Denktaş Mh Molla Fenari Cd 37 C 0
Ağrı / Merkez
Ada Veteriner Kliniği
Dervişpaşa Mah. A.T Bulv.. Erçelik Sok.. C/23 1/A
Ağrı / Merkez
Adapazarı Veteriner Kliniği
Cumhuriyet Mh. Dr Kamil sk. No:21
Sakarya / Adapazarı
Aden Veteriner Kliniği
Karakaş Mh Öztürk Bl Acarsoy Ap.Dükkan Gir. 9 Z02"
Ağrı / Merkez
Adiva Veteriner Kliniği
Kızılcaşar Mh Zafer Cd A Blok 6 D
Adıyaman / Gölbaşı
Afyon Veteriner Kliniği
Dumlupınar Mh. Menderes Cd. Tevfikbey Ap. C-Bl N:32/A
Ağrı / Merkez
Agora Veteriner Kliniği
Çamlıçay Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 55 A.A
İzmir / Urla
Ahtabur Veteriner Kliniği
Peker Mh. Avni Gemicioğlu Cd. 47/A
Manisa / Şehzadeler
Ahu Veteriner Kliniği
Alacaatlı Mh. 3302 Cd. N:1 D:1
Ankara / Çankaya
Akademi Veteriner Kliniği
Kayabey M.Dere Boyu 13 B
Balıkesir / Dereboyu
Akademi Veteriner Kliniği
Koru Mh Arcadium avm 2432 Cd 1. Bodrum Kat B1 07
Ankara / Çankaya

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#KedimKlinikte farkındalık hareketine vermiş oldukları desteklerden ötürü, program ortaklarımıza teşekkür ederiz!

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*Program resmi ortakları, alfabetik olarak sıralanmıştır. 

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