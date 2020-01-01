KEDİLER 9 CANLI DEĞİLDİR

…ve kediler, hastalıklarını saklamada başarılıdır.

Kedilerin 9 canlı olduğu düşüncesi bir efsaneden ibaret. Buna karşın, araştırmalar, kedilerin köpeklere oranla çok daha az sıklıkla düzenli sağlık kontrolünden geçirilmekte olduğunu gösteriyor. Koruyucu hekimlik uygulamaları ve erken teşhis ise, hayat kurtarıyor!

Sağlık sorunu olsun veya olmasın her kedinin düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi, altta yatan veya ileride doğabilecek sağlık sorunlarının önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi için oldukça önemlidir. Kedilerin hastalıklarını başarı ile saklama özellikleri, veteriner kliniğine yapılacak düzenli ziyaretleri çok daha önemli kılar.