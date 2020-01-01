15 Ekim - 15 Kasım
Kedim & Ben ve Royal Canin
Sevimli dostunuzun ihtiyaç duyduğu beslenme ve bakım koşullarına ne kadar hakimsiniz? Aklınızdaki tüm soruları cevaplamak amacıyla 4 Kasım Çarşamba günü 20.00-21.00 saatleri arasında Royal Canin bünyesinde yer alan veteriner hekim ve beslenme uzmanlarımızla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize sizleri bekliyoruz. Kayıt olmak için linke tıklamanız yeterli. Etkinlik öncesinde bağlantı linkleri e-posta adresinize gönderilecektir.
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KEDİLER 9 CANLI DEĞİLDİR
…ve kediler, hastalıklarını saklamada başarılıdır.
Kedilerin 9 canlı olduğu düşüncesi bir efsaneden ibaret. Buna karşın, araştırmalar, kedilerin köpeklere oranla çok daha az sıklıkla düzenli sağlık kontrolünden geçirilmekte olduğunu gösteriyor. Koruyucu hekimlik uygulamaları ve erken teşhis ise, hayat kurtarıyor!
Sağlık sorunu olsun veya olmasın her kedinin düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi, altta yatan veya ileride doğabilecek sağlık sorunlarının önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi için oldukça önemlidir. Kedilerin hastalıklarını başarı ile saklama özellikleri, veteriner kliniğine yapılacak düzenli ziyaretleri çok daha önemli kılar.
İLK GÜNDEN SAĞLIK
…ve yaşama ilk günden yapılan sağlıklı başlangıç, kedilerin sağlık ve sıhhati için hayati önem taşır.
Sorumlu bir kedi sahibinin, hayata başlangıç döneminde yavru kedisini veteriner hekimine götürmesi hayati önem taşır. Veteriner Hekim, gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirdikten sonra yavru kedinin mevcut sağlığı ve beslenme ihtiyaçları ile ilgili gerekli tüm bilgileri aktaracak, aşı takvimini belirleyecek ve büyüme dönemi boyunca size destek olacak önerilerde bulunacaktır.
Unutmayın!
Yavruluk döneminde atılan sağlam temeller, yaşam boyu sağlığı doğrudan etkiler!
YAVRU KEDİLERİN BENZERSİZ İHTİYAÇLARI VARDIR
...ve yetişkin olma yolculuğu, yavru kediler için eşsiz ihtiyaçları beraberinde getirir.
Bu ihtiyaçların başında bu döneme uygun bir beslenme programı yer alır.
Yetişkin olana kadar geçen büyüme ve gelişme döneminin farklı evrelerinde farklı ihtiyaçlar söz konusudur. Yavru kedilerin süt emme döneminde ihtiyaçları olan besin
ögeleri ve enerji, anne sütünden karşılanır.
Bu dönemin ardından gelen kuru mamaya geçiş dönemini kolaylaştırmak için uygun tane yapısına sahip bir ürün tercih edilmelidir. Tam gelişmemiş sindirim sistemleri ve desteklenmesi gereken bağışıklık sistemleri göz önünde
bulundurularak, yüksek sindirilebilirlikli ve spesifik besin ögelerini içeren özel bir beslenmeye sahip olmaları çok önemlidir.
Yavru kedilerin benzersiz ihtiyaçlarını daha yakından keşfedin.
Sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamaları, tüm hayvan sahipleri tarafından özümsenmeli ve hayata geçirilmelidir.
Sahip olduğumuz hayvanlarımıza iyi bir bakım sunamamamız, onların sağlık ve esenlikleri üzerinde doğrudan bir etki oluşturarak zarar görmelerine neden olur.
Hayvan sahipliği, ciddiye alınması gereken önemli bir taahhüttür. Doğru bilgi ve tutarlı bir adanmışlık doğrultusunda bir evcil hayvan sahibi, keyifle zaman geçirebileceği mutlu, sağlıklı, iyi huylu ve sevgi dolu bir aile bireyi kazanmış olacaktır.
Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberimize Göz Gezdirin
Bilgilerinizi Test Edin!
Kedilerin yarısından fazlasının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmediğini biliyor muydunuz?
Kedi sahiplerinin %66’sı, daha kolay olması halinde veteriner hekim ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirtiyor. Sizler için bu yolculukta işinize yarayacak 10 ipucunu broşürümüzde bir araya getirdik:
#KEDİMKLİNİKTE
FARKINDALIK KAMPANYAMIZA KATILIN
#KedimKlinikte etiketiyle kedinizin veteriner kliniğinde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da @royalcanintr hesabımızdan bizimle paylaşın; her paylaşımınız için bakıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlarımız için 1 KG mama bağışında bulunalım.
Sorumlu Kedi Sahipliği
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